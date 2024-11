Pneumonia atípica: o que é doença silenciosa que está matando e quais são os sinais Pneumonia atípica: o que é doença silenciosa que está matando e quais são os sinais Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 20/11/2024 - 17h48 ) twitter

Pneumonia atípica

A pneumonia silenciosa, também chamada de pneumonia atípica, é uma condição respiratória grave, caracterizada por sintomas sutis que dificultam o diagnóstico precoce. Essa forma menos comum da doença não apresenta os sinais clássicos associados à pneumonia, como tosse com secreção e febre alta, o que pode levar a atrasos no tratamento e aumentar os riscos à saúde.De acordo com especialistas do Hospital Albert Einstein, a pneumonia silenciosa é uma inflamação nos pulmões que pode afetar qualquer pessoa, mas tem maior impacto em idosos, crianças e pessoas com imunidade baixa.

