Pokémon GO Fest 2024: Celebre o evento global neste fim de semana!

O **Pokémon GO Fest 2024 Global**, versão global do festival realizado anualmente no **Pokémon GO**, acontece no próximo fim de semana, dias 13 e 14 de julho. O evento acontece dentro do jogo e terá celebrações físicas em Vila Velha (Parque da Prainha) e em mais de 70 cidades pelo Brasil, comemorando presencialmente a chegada de Necrozma ao mundo todo.

