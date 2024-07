Poliana Abritta se afasta do "Fantástico" devido ao falecimento de seu sogro A apresentadora precisou se afastar do programa devido ao falecimento de seu sogro no final de semana. Poliana é casada com...

‌



A+

A-

A apresentadora precisou se afastar do programa devido ao falecimento de seu sogro no final de semana. Poliana é casada com o jornalista Chico Walcacer e decidiu se ausentar para apoiar o marido. Ela retornará ao programa no próximo domingo (14).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Faltou no "Fantástico": saiba a verdade sobre o que aconteceu com Poliana Abritta

• Margot Robbie, a Barbie do filme, anuncia gravidez do primeiro filho

• Lívia Andrade, Patrícia Abravanel e Eliana: saiba bastidores da briga