Polícia faz grande apreensão de drogas em área alagada na Serra Polícia chegou à droga a partir de uma denúncia anônima e com a ajuda de cães farejadores Folha Vitória|Do R7 07/09/2024 - 22h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 22h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mais de 75 quilos de drogas foram localizados pela polícia no meio de um lamaçal no bairro Serra Dourada, na Serra. Os policiais tiveram que entrar no meio da lama para conseguir retirar os entorpecentes do local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Restaurante pega fogo em Colatina e moradores ajudam a combater o incêndio

• VÍDEO | Mais de 75 kg de drogas são encontradas em "pantanal" na Serra

• Motorista bêbado bate em viatura do BME durante caça a suspeitos em Vitória