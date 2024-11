Polícia flagra suspeito de furto com TV roubada em hotel de Vitória Polícia flagra suspeito de furto com TV roubada em hotel de Vitória Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 19h30 (Atualizado em 28/10/2024 - 19h30 ) twitter

Polícia flagra suspeito de furto com TV roubada em hotel de Vitória

Dois homens arrombaram uma loja de móveis e eletrodomésticos no Centro de Vitória e furtaram duas televisões e duas bicicletas, gerando uma rápida operação policial, no último domingo (27).Assim que foram acionados, policiais militares se dirigiram ao local e conferiram as imagens das câmeras de segurança, nas quais viram o momento em que os criminosos forçaram a entrada pela porta principal e levaram os produtos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre a operação policial e a captura dos suspeitos!

