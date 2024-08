Polícia Militar do Espírito Santo Inicia Uso de Câmeras Corporais Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil As câmeras corporais serão implementadas na Polícia Militar do Espírito Santo a partir... Folha Vitória|Do R7 28/08/2024 - 09h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 09h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As câmeras corporais serão implementadas na Polícia Militar do Espírito Santo a partir de outubro. Os primeiros a receber serão 200 policiais, sendo eles do Batalhão de Trânsito e a 12ª Companhia Independente, responsável pelos bairros Jardim Camburi e Jardim da Penha.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Receita rápida: leite queimado caramelizado em 5 minutos

• Despelote: jogo de aventura e futebol tem novo trailer

• Mais de 2,5 milhões de carros têm airbags defeituosos no Brasil; veja o que fazer