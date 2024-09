Polícia prende homem com grande quantidade de drogas em veículo furtado A PRF informou que ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, na Serra Folha Vitória|Do R7 11/09/2024 - 22h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 22h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (11) no quilômetro 270 na BR-101 na Serra. Ele estava em um carro modelo Toyota Corolla com restrição de roubo. No interior do veículo, estavam 203 pinos de cocaína.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Empresário de Vitória é preso com quase R$ 1 milhão em celulares sem nota fiscal

• Homem é preso com mais de 200 pinos de cocaína em carro roubado na Serra

• Motociclista de app é assaltado e ladrão ameaça usar moto para matar