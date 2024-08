Policiais do Rio de Janeiro enfrentam graves acusações de extorsão Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Imagem Ilustrativa da Pol´ciia Militar do Rio de Janeiro Quatro policiais do Rio de... Folha Vitória|Do R7 28/08/2024 - 22h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 22h41 ) ‌



Quatro policiais do Rio de Janeiro foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) por roubo, extorsão, associação criminosa e abuso de autoridade após invadirem uma residência em Linhares, região Norte do Espírito Santo, e extorquirem R$ 36 mil de um morador.

