Por que a Espanha na final da Eurocopa é uma boa para Vini Júnior A Espanha eliminou a França com vitória por 2 a 1, no tempo normal, e é finalista da Eurocopa. Resultado que foi uma boa para Vinicius...

A Espanha eliminou a França com vitória por 2 a 1, no tempo normal, e é finalista da Eurocopa. Resultado que foi uma boa para Vinicius Júnior. E não é porque ele joga na Espanha, no todo poderoso Real Madrid.

