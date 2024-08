Porto Vitória Avança Rumo à Final da Copa Espírito Santo Foto: Bruno Lino Time de melhor campanha na fase de classificação e líder isolado do Grupo A da segunda fase, o Porto Vitória... Folha Vitória|Do R7 04/08/2024 - 17h56 (Atualizado em 04/08/2024 - 17h56 ) ‌



Time de melhor campanha na fase de classificação e líder isolado do Grupo A da segunda fase, o Porto Vitória está com um pé na final da Copa Espírito Santo. O time deu mais um passo rumo à decisão ao vencer a Desportiva por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (2), no Kleber Andrade, em Cariacica.

