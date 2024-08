Porto Vitória Faz História com Título Inédito na Copa Espírito Santo Foto: Jordan Nunes / Capixaba Esporte "Arerê! O Porto vai jogar a Série D!". O canto no pódio comprovou mais um passo do... Folha Vitória|Do R7 25/08/2024 - 04h21 (Atualizado em 25/08/2024 - 04h21 ) ‌



"Arerê! O Porto vai jogar a Série D!". O canto no pódio comprovou mais um passo do Porto Vitória rumo ao protagonismo no futebol capixaba. O time conquistou o título inédito da Copa Espírito Santo ao bater o Vitória por 1 a 0, no início da noite deste sábado (24), no Kleber Andrade, em Cariacica.

