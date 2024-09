Portocel inova com embarque histórico de café O embarque da carga acontece nesta sexta-feira (6), em Aracruz, e marca uma nova fase para o terminal, conhecido por movimentar produtos... Folha Vitória|Do R7 05/09/2024 - 21h31 (Atualizado em 05/09/2024 - 21h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Portocel, localizado em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, dará um passo histórico nesta sexta-feira (6). ao realizar seu primeiro embarque de café. A carga, totalizando 8.300 toneladas acondicionadas em big bags de 1 tonelada cada, será transportada no navio BBC Philippines para Alemanha e Bélgica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Portocel realiza primeiro embarque de café e diversifica cargas

• Novo beach club de Guarapari terá shows de Ludmilla e Jeito Moleque

• Governo anuncia edital de licitação para Terceira Ponte de Colatina