Prazo para eleitor justificar ausência no 1º turno termina nesta quinta

Foto: Reprodução

Em outubro de 2024, ocorreram as eleições municipais. Eleitores que não votaram precisam justificar a ausência nas urnas. As pessoas aptas a votar que não compareceram ao 1º turno devem justificar a ausência até esta quinta-feira, 5 de dezembro. Já quem não votou no 2º turno tem até 7 de janeiro de 2025 para apresentar a justificativa eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oferece diversos recursos para os eleitores realizarem a justificativa do voto.

