Pré-Réveillon terá Wesley Safadão e Natanzinho em Guarapari
Folha Vitória|Do R7
13/11/2024 - 14h50

Se é para começar a emanar boas vibrações para 2025 antes mesmo da virada de ano, já pode começar a se preparar porque no dia 30 de dezembro (segunda-feira) vai ter Wesley Safadão e Natanzinho no P12 Guarapari. O evento, que terá abertura dos portões às 20h30, já está com a venda de ingressos aberta pelo q2ingressos.com.br e nos pontos de venda físico.

