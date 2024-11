Pré-venda de TALES OF GRACES f REMASTERED já está disponível Pré-venda de TALES OF GRACES f REMASTERED já está disponível Folha Vitória|Do R7 30/10/2024 - 13h10 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pré-venda de TALES OF GRACES f REMASTERED

A Bandai Namco anuncia que TALES OF GRACES f REMASTERED entrou em pré-venda nas edições Padrão e Deluxe no Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam®.TALES OF GRACES f REMASTERED é a versão remasterizada de TALES OF GRACES™f, lançado em 2010. Os jogadores acompanharão Asbel e seus amigos em uma aventura repleta de personagens inesquecíveis, revelações chocantes e companheiros únicos reunidos por meio de promessas feitas ao longo do tempo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Complexo para desenvolvimento tecnológico e empresarial com 50 m² será construído na Serra

Chuva deixa escola e ruas alagadas e trânsito congestionado na Grande Vitória

Logística de alta performance impulsiona energia renovável