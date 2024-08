Pré-venda do Remake de Dragon Quest III já está disponível! Foto: Square Enix/Divulgação Durante a transmissão do Nintendo Direct de hoje, a SQUARE ENIX® revelou DRAGON QUEST III... Folha Vitória|Do R7 27/08/2024 - 15h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h21 ) ‌



Durante a transmissão do Nintendo Direct de hoje, a SQUARE ENIX® revelou DRAGON QUEST III HD-2D Remake, a impressionante releitura do amado e atemporal DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation, agora está disponível para pré-venda na My Nintendo Store e Nintendo eShop.

