Preço do gás dispara e pode atingir R$ 130 no Espírito Santo Esse é o terceiro reajuste no valor da botija de gás no Estado neste ano Folha Vitória|Do R7 06/09/2024 - 15h40



O valor do botijão de gás deve ficar mais caro a partir desta sexta-feira (6) no Espírito Santo. A estimativa do Sindicato de Revenda de Gás do Espírito Santo é que o preço aumente de R$ 6 a R$ 8. Em algumas cidades, o consumidor final pode pagar até R$ 130 para receber o botijão em casa.

