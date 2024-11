Prédio é evacuado após incêndio em consultório odontológico em Vitória Prédio é evacuado após incêndio em consultório odontológico em Vitória Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 11h49 (Atualizado em 15/10/2024 - 11h49 ) twitter

Incêndio em consultório odontológico em Vitória

Um prédio comercial no bairro Santa Lúcia, em Vitória, foi evacuado às pressas na manhã desta terça-feira (15) após um dos imóveis ter um princípio de incêndio.De acordo com as primeiras informações, o fogo teria ocorrido em um sala comercial no 5º andar, onde funciona um consultório odontológico.LEIA TAMBÉM:>> Criminosos invadem casa e matam criança de 11 anos a tiros em Linhares>> “Eu nasci para dar aulas”: o relato de professoras que doam a vida aos alunos>> Concurso vai premiar projetos de professores no ES e um deles pode virar leiImagens registradas por pessoas que estavam na região mostram as chamas saindo pela janela. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência por volta das 10h e ainda está em andamento.

