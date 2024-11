Prefeitura de Cariacica antecipa pagamento dos servidores Prefeitura de Cariacica antecipa pagamento dos servidores Folha Vitória|Do R7 21/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 21/10/2024 - 19h49 ) twitter

A Prefeitura de Cariacica anunciou que vai antecipar o pagamento dos servidores públicos municipais em comemoração ao Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro. Com isso, os 8 mil servidores de Cariacica receberão os salários nesta sexta-feira (25). LEIA TAMBÉM: Mercado financeiro eleva previsão da inflação de 4,39% para 4,5%Imposto para milionários tem potencial de R$ 40 bilhões ao anoGoverno dará mais 6 meses para saque de dinheiro esquecido nos bancosSegundo o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), o pagamento serve como reconhecimento ao trabalhado dos servidores.

