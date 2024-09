Prêmio da Mega-Sena acumula e chega a R$ 50 milhões A quina teve 51 apostas ganhadoras e cada uma receberá cerca de R$ 64,8 mil Folha Vitória|Do R7 11/09/2024 - 11h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 11h01 ) ‌



Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.772 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (10), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

