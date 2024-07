Prêmio da Mega-Sena Chega a R$ 72 Milhões Após Acumulação Foto: Thaiz Blunck | Folha Vitória Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.753 da Mega-Sena, sorteadas na... Folha Vitória|Do R7 26/07/2024 - 07h52 (Atualizado em 26/07/2024 - 07h52 ) ‌



Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.753 da Mega-Sena, sorteadas na quinta-feira (25) no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio da faixa principal acumulou e está estimado em R$ 72 milhões para o próximo sorteio, no sábado (27).

