Prepare-se para a Ação: Kraven, o Caçador Está Chegando! Foto: Sony Pictures / Reprodução O universo Marvel da Sony está prestes a continuar ainda este ano com não um, mas dois... Folha Vitória|Do R7 14/08/2024 - 10h47 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h47 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O universo Marvel da Sony está prestes a continuar ainda este ano com não um, mas dois novos grandes lançamentos nas telonas. Após Venom: The Last Dance, o estúdio finalmente lançará o filme Kraven, o Caçador, dirigido por JC Chandor e com classificação indicativa para maiores de 18.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Encontro sobre saneamento rural debate avanços e desafios do setor

• Atualização 1.21.20 do Minecraft: saiba o que mudou

• The Dragon Prince: Novo trailer revela data da temporada 7