Prepare-se para a Ação: The First Berserker: Khazan Chega em 2025! Foto: Nexon/Divulgação Hoje, a NEXON e a Neople divulgaram um trailer de jogabilidade estendido do aguardado RPG de ação... Folha Vitória|Do R7 08/08/2024 - 13h06 (Atualizado em 08/08/2024 - 13h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hoje, a NEXON e a Neople divulgaram um trailer de jogabilidade estendido do aguardado RPG de ação hardcore de The First Berserker: Khazan (Khazan).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Cães e estresse: como o olfato influencia o comportamento canino

• Salão Rio de Interiores divulga programação da segunda edição

• Gratuito – Cinema Nosso abre inscrições para cursos de desenvolvimento de jogos