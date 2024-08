Prepare-se para a Aventura: Novo Jogo de Miraculous Chega em Outubro! Foto: Miraculous Corp/Divulgação A recém-formada Miraculous Corp – a joint venture inovadora entre Mediawan e ZAG – fez... Folha Vitória|Do R7 19/08/2024 - 13h46 (Atualizado em 19/08/2024 - 13h46 ) ‌



A recém-formada Miraculous Corp – a joint venture inovadora entre Mediawan e ZAG – fez parceria com a GameMill Entertainment para um segundo jogo para consoles e PC, Miraculous: Paris Under Siege, com lançamento previsto para outubro de 2024. Confira o trailer mais abaixo.

