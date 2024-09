Prepare-se para a luta com a nova coleção da Marvel e Capcom Chegou a hora de socar (e chutar!) com inesquecíveis jogos de luta em MARVEL vs. CAPCOM® Fighting Collection: Arcade Classics, disponível... Folha Vitória|Do R7 12/09/2024 - 16h01 (Atualizado em 12/09/2024 - 16h01 ) ‌



Chegou a hora de socar (e chutar!) com inesquecíveis jogos de luta em MARVEL vs. CAPCOM® Fighting Collection: Arcade Classics, disponível digitalmente no mundo todo para Nintendo Switch™, PlayStation®4 e PC via Steam, e com uma versão digital de Xbox One agendada para 2025!

