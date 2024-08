Prepare-se para a Luta: Terry Bogard em Street Fighter 6! Foto: Capcom/Divulgação Queime os nós dos dedos com Terry Bogard, da série Fatal Fury da SNK, quando ele chegar em Street... Folha Vitória|Do R7 20/08/2024 - 17h53 (Atualizado em 20/08/2024 - 17h53 ) ‌



Queime os nós dos dedos com Terry Bogard, da série Fatal Fury da SNK, quando ele chegar em Street Fighter™ 6 como o mais novo personagem jogável — e o primeiro personagem convidado a lutar na série Street Fighter™ — em 24 de setembro de 2024, no PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e PC via Steam.

