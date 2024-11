Preview: Unrailed 2 - Back on Track tem uma jornada caótica e muito divertida Preview: Unrailed 2 - Back on Track tem uma jornada caótica e muito divertida Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Unrailed 2: Back on Track

Unrailed 2: Back on Track é uma sequência que leva a fórmula de sucesso do jogo original para novos níveis de caos e diversão. Desenvolvido para ser jogado com amigos, seja em multiplayer local ou online, o jogo se destaca pelo desafio de manter um trem em movimento constante enquanto você e seus colegas trabalham freneticamente para construir trilhos, coletar recursos e evitar obstáculos imprevisíveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

9 Ideias de refeições práticas e saudáveis para levar para o trabalho

Duas mulheres são presas ao tentar entrar com drogas em presídio no Xuri

Menino de 11 anos morto em Linhares tinha envolvimento com grupos criminosos