Previsão de chuva preocupa Defesa Civil e pode afetar Enem no Norte do ES Previsão de chuva preocupa Defesa Civil e pode afetar Enem no Norte do ES Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 21h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 21h30 ) twitter

A aplicação da segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, no Norte do Estado, pode ser afetada pelas fortes chuvas que estão previstas para este domingo (10). De acordo com Hugo Ramos, coordenador de meteorologia do Incaper, a previsão é mais de 100mm de precipitação.

