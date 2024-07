Previsão do tempo: semana começa com sol e calor no ES Foto: Carol Poleze/Folha Vitória Será que a semana começa com sol ou chuva no Espírito Santo? O domingo amanheceu ensolarado...

Será que a semana começa com sol ou chuva no Espírito Santo? O domingo amanheceu ensolarado, mas com possibilidade de chuvisco rápido em alguns momentos do dia, apenas no nordeste do Estado, devido aos ventos costeiros. Nas demais regiões, sol e poucas nuvens, mas sem previsão de chuva. A máxima fica em torno dos 27°C.

