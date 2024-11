Primeira moto em Need for Speed Unbound é revelada pela EA Primeira moto em Need for Speed Unbound é revelada pela EA Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 04h28 (Atualizado em 20/11/2024 - 04h28 ) twitter

Primeira moto em Need for Speed Unbound

A Criterion Games e a Electronic Arts anunciaram uma grande novidade para Need for Speed Unbound. O Volume 9: Prepare for Lockdown, chega em 26 de novembro e promete revolucionar a franquia com novos conteúdos, incluindo a estreia de uma moto BMW S 1000 RR 2019 e um modo PvPvE inovador.

