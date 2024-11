Primeiro embarque de café por "bags" é feito no porto em Vitória Primeiro embarque de café por "bags" é feito no porto em Vitória Folha Vitória|Do R7 29/10/2024 - 10h29 (Atualizado em 29/10/2024 - 10h29 ) twitter

Primeiro embarque de café por bags no Porto de Vitória

A Vports e a Multlift realizaram o primeiro embarque de café pelo sistema de "breakbulk", que é realizado em grandes bags no porto em Vitória. A carga foi encaminhada para New Orleans, nos Estados Unidos. De acordo com a Vports, para o país foram embarcadas 8.452 toneladas de café em bags. LEIA TAMBÉM: Grupo europeu de educação compra controle de faculdade no ES Buaiz Alimentos faz 83 anos com investimentos em energia limpa Novo DPVAT: Como será a cobrança do imposto no ES a partir de janeiro Ainda segundo a companhia, com essa operação, a expectativa é tornar o escoamento do produto mais eficiente e rápido, uma vez que há mais navios que transportam carga por meio dessa modalidade. O CEO da Vports, Gustavo Serrão, disse que o primeiro embarque é um marco importante para o funcionamento da empresa.

