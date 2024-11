Principal suspeito de assassinato de psicólogo em Guarapari é ex-paciente Principal suspeito de assassinato de psicólogo em Guarapari é ex-paciente Folha Vitória|Do R7 14/10/2024 - 22h28 (Atualizado em 14/10/2024 - 22h28 ) twitter

Marcelo Souza Moreira, o ex-paciente de 21 anos apontado pela polícia como o principal suspeito pelo assassinato do psicólogo Silvestre Falcão Santana, deixou o sistema prisional há dois meses.A vítima, de 56 anos, foi encontrada morta em um apartamento na Praia do Morro, em Guarapari, no último domingo (13), pelo filho de criação. De acordo com a polícia, o corpo tinha ferimentos nas costas, nuca e pescoço, feitos, possivelmente, com uma faca.

