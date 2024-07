Prisão de suspeito de feminicídio choca cidade de Venda Nova

Folha Vitória |Do R7

Jhonatan Bautz Dordenon, de 25 anos, suspeito de matar a ex-companheira, Sara da Cruz Moulin Merçon, de 28 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (9) em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo, mesma cidade onde o crime ocorreu. Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça pelo feminicídio. Os policiais deram início às buscas logo após o assassinato e Jhonatan foi localizado no Centro de Venda Nova, próximo à rodoviária.

