Procon-ES promove mutirão para consumidores quitarem dívidas

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) começou nesta segunda-feira (02) uma ação de negociação de dívidas para que clientes de empresas como Cesan, EDP, telefonias, lojas e bancos possam quitar seus débitos. O mutirão vai até o dia 20 de dezembro e também vai auxiliar consumidores endividados a saírem do vermelho. A ação está sendo realizada no prédio da sede do Procon-ES, no Centro de Vitória, das 9h às 17h.

