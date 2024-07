Programa Universidade para Todos: Inscrições abertas para o 2º semestre As inscrições para o processo do 2º semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) poderão ser feitas entre os dias... Folha Vitória|Do R7 18/07/2024 - 13h50 (Atualizado em 18/07/2024 - 13h50 ) ‌



As inscrições para o processo do 2º semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) poderão ser feitas entre os dias 23 e 26 de julho, segundo edital do Ministério da Educação (MEC). Serão ofertadas mais de 243 mil bolsas para esta edição do programa. A inscrição deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

