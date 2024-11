Projeto Legado da SZL Imóveis reúne 12 convidados em série de podcast Projeto Legado da SZL Imóveis reúne 12 convidados em série de podcast Folha Vitória|Do R7 27/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 27/11/2024 - 16h09 ) twitter

A SZL Imóveis, empresa do ramo imobiliário de Curitiba/PR, está comemorando seus 50 anos de história com um projeto intitulado Projeto Legado. A iniciativa compõe a produção de uma série de 12 podcasts que, além de celebrar a data, também contribui com insights sobre as tendências do mercado.Os temas dos episódios vão desde a história da fundação da SZL até inteligência artificial (IA) em processos imobiliários, passando por direito condominial, tributário, investimentos, seguros, entre outros.O projeto contou com a participação de clientes, parceiros de negócios e advogados entre os convidados das entrevistas, além de um episódio especial com o fundador da SZL, Marcos Coutinho e a esposa, Sônia Coutinho, que contaram a trajetória da família até os dias atuais.Sempre mediado pela atual diretora Augusta Coutinho Loch, os podcasts estão sendo disponibilizados semanalmente no canal da SZL Imóveis no YouTube, Spotify e Apple Podcast e se encerrarão no dia 29/12. Para Augusta, o Projeto Legado valoriza as pessoas que fazem parte da jornada e dá voz às suas visões. “Não é apenas uma homenagem ao passado, mas uma ponte para o futuro”, declara a diretora. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória! Leia Mais em Folha Vitória: Jovem é hospitalizada após ser agredida pelo companheiro na Serra

