Promoção no Steam e lançamento de Yakuza Kiwami no Nintendo Switch

Começando hoje (24) e indo até o dia 7 de novembro de 2024, em celebração ao lançamento da série Like a Dragon: Yakuza do Prime Video, mais de 50 itens do catálogo icônico das séries Like a Dragon e Yakuza, da SEGA e do Ryu Ga Gotoku studio (incluindo jogos completos, DLCs e Edições Deluxe), estarão disponíveis com descontos de até 70% em títulos selecionados no Steam.

