PS5 Pro Final Fantasy VII Rebirth - Trailer e imagens PS5 Pro Final Fantasy VII Rebirth - Trailer e imagens Folha Vitória|Do R7 07/11/2024 - 16h30 (Atualizado em 07/11/2024 - 16h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trailer e imagens do PS5 Pro e Final Fantasy VII Rebirth

Além do lançamento do PlayStation 5 Pro, FINAL FANTASY VII REBIRTH, recebeu uma nova atualização que traz várias melhorias e adições, incluindo a “Modo Versatilidade”, para os jogadores do novo console.Um dos jogos FINAL FANTASY mais aclamados do século e ganhador de mais de 110 perfect review scores, FINAL FANTASY VII REBIRTH foi aprimorado para o PS5 Pro para ter uma aparência, sensação e jogabilidade excelentes no mais recente console PlayStation, e oferece uma experiência inesquecível que fãs de longa data e novatos podem aproveitar

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Planetário de Vitória terá sessões gratuitas nas sextas de novembro

Quase 90% dos mortos por policiais em 2023 eram negros, afirma estudo

Bairro Batel ganha destaque para turistas de Curitiba