Quadrilha de furtos em Vitória: líder é preso pela polícia Rodrigo Zani Pinheiro, de 34 anos, foi preso dentro de um carro no bairro Itararé, em Vitória. Outros familiares também faziam parte... Folha Vitória|Do R7 05/09/2024 - 22h21 (Atualizado em 05/09/2024 - 22h21 ) ‌



A Polícia Civil prendeu um líder de uma associação criminosa especializada em furtos de pertences do interior do veículos, em bairros nobres de Vitória. Rodrigo Zani Pinheiro, de 34 anos, foi preso no bairro Itararé, em Vitória e com ele foram recuperados cerca de R$ 40 mil em objetos.

