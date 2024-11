Qual é o seu risco de AVC? Veja 17 fatores (10 apenas para mulheres) Qual é o seu risco de AVC? Veja 17 fatores (10 apenas para mulheres) Folha Vitória|Do R7 29/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem sobre AVC

As taxas de acidente vascular cerebral (AVC) estão aumentando, com mais de meio milhão de americanos tendo um primeiro AVC todo ano. (No Brasil, apenas em 2021, foram 239 mil novos casos e 126 mil mortes pela doença.) Mas até 80% dos AVCs podem ser prevenidos, e é por isso que é tão importante entender e mitigar seus fatores de risco.É o que afirma a American Stroke Association, que divulgou novas diretrizes clínicas sobre o tema em uma década.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre os fatores de risco de AVC!

Leia Mais em Folha Vitória:

Avon se vinga de Jojo Todynho, fecha com Ivete e solta indireta em comunicado: "Ninguém melhor"

Natal: chegada do Papai Noel nos shoppings da Grande Vitória. Saiba tudo

Caso Kayky: Bruno de Luca toma atitude drástica com motorista após 1 ano: "Presente no acidente"