Quase 90% dos mortos por policiais em 2023 eram negros, afirma estudo Quase 90% dos mortos por policiais em 2023 eram negros, afirma estudo Folha Vitória|Do R7 07/11/2024 - 15h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem ilustrativa

Um estudo publicado pela Rede de Observatórios da Segurança mostra que 4.025 pessoas foram mortas por policiais no Brasil em 2023. Em 3.169 desses casos foram disponibilizados os dados de raça e cor: 2.782 das vítimas eram pessoas negras, o que representa 87,8%.Os dados do boletim Pele Alvo: Mortes Que Revelam Um Padrão, que está na quinta edição, foram obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI) em nove estados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa questão alarmante.

Leia Mais em Folha Vitória:

Bairro Batel ganha destaque para turistas de Curitiba

Investimento em e-commerce eleva faturamento de empresa

Seguro para médicos traz proteção contra processos e danos