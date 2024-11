Quase metade das crianças com escape diurno de xixi é punida, aponta estudo Quase metade das crianças com escape diurno de xixi é punida, aponta estudo Folha Vitória|Do R7 27/11/2024 - 18h32 (Atualizado em 27/11/2024 - 18h32 ) twitter

*Por Fernanda Bassette, da Agência EinsteinQuase metade (48,9%) das crianças que sofrem com escapes de xixi durante o dia são punidas pelos pais ou responsáveis, aponta estudo brasileiro realizado no Centro de Distúrbios Urinários da Criança (CEDIMI) da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. O trabalho foi apresentado em setembro no maior congresso de pediatria urológica do mundo, o Pediatric Urology Fall Congress, da Sociedade Americana de Urologia Pediátrica, que aconteceu nos Estados Unidos. Uma investigação anterior feita por pesquisadores de Minas Gerais já havia constatado alto índice de punição das crianças que sofrem de enurese noturna, ou seja, que fazem xixi na cama. A partir desses resultados, o grupo liderado pelo urologista Ubirajara Barroso, que é professor Adjunto de Urologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, decidiu investigar se as crianças que sofrem de incontinência urinária diurna também enfrentam algum tipo de punição.

