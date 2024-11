“Quebrou o camarim todo”: apresentadora do SBT confirma briga com Eliana, gritaria e destruição “Quebrou o camarim todo”: apresentadora do SBT confirma briga com Eliana, gritaria e destruição Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 18h50 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h50 ) twitter

Imagem da matéria

No final dos anos 90, a famosa teria sido chamada para gravar ao lado da loira, mas se recusou a dividir o palco de programa. Jackeline Petkovic esteve no podcast Papagaio Falante, no YouTube, nesta quarta-feira, dia 30. Conhecida pelo público infantil da antiga geração, a musa surpreendeu ao falar sobre uma briga que teve com Eliana no SBT.

