Quem é a influenciadora com 1,5 milhão de seguidores morta com cinto pelo namorado Foto: Reprodução/InstagramBeatriz dos Anjos Miranda foi morta com um cinto de segurança pelo namorado. O crime aconteceu no Ceará

Folha Vitória|Do R7 01/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 01/04/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share