Quem é a influenciadora "Mendigata de Goiás" presa por tráfico Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 08h09

Yre Sales Duarte, conhecida como "Mendigata de Goiás", foi presa por suposto envolvimento com o tráfico de drogas em Goiás. A influenciadora, com mais de 405 mil seguidores no Instagram, é famosa por vídeos de humor e relatos sobre seu passado nas ruas. Ela foi solta após audiência.

