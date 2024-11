Quem vai ser rebaixado? Fantasma da Série B assombra o Fluminense Quem vai ser rebaixado? Fantasma da Série B assombra o Fluminense Folha Vitória|Do R7 27/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 27/11/2024 - 16h09 ) twitter

O Fluminense empatou em 0 a 0 com Criciúma, no Maracanã, e aumentou o desespero da sua torcida na reta final do Brasileirão. O time tricolor não vence há cinco rodadas, com três empates e duas derrotas neste período, e segue ameaçado pelo fantasma do rebaixamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

