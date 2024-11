Quina acumula mais uma vez e prêmio vai a R$ 20 milhões Quina acumula mais uma vez e prêmio vai a R$ 20 milhões Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 29/11/2024 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quina acumula mais uma vez e prêmio vai a R$ 20 milhões

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória O prêmio da Quina acumulou mais uma vez e agora chega a R$ 20 milhões. No concurso 6593, realizado na noite desta quinta-feira (28), nenhuma aposta acertou os cinco números sorteados. Ao todo, 67 apostadores "bateram na trave" e ficaram distantes do prêmio máximo por apenas uma dezena.Confira os números sorteados, a premiação para cada faixa de acertos e informações sobre as apostas vencedoras.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Vídeo de aluno autista do ES encanta a web e emociona Marcos Mion

Tchau, danos: tônico potente com 2 ingredientes recupera cabelo ressecado pela tinta e chapinha

Ativador de colágeno: suco detox com 4 ingredientes elimina as rugas e as dores das 60+