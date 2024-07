Quinto suspeito de tiroteio que matou idoso é capturado em operação policial

Folha Vitória |Do R7

Caio da Silva Estevão Batista, de 26 anos, suspeito de envolvimento um tiroteio que na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, que matou um idoso com uma bala perdida, em junho de 2023, foi preso no Morro do Jaburu.

