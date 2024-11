R$ 55 milhões e adeus à Leila: Rony arruma as malas para jogar em rival do Palmeiras R$ 55 milhões e adeus à Leila: Rony arruma as malas para jogar em rival do Palmeiras Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 21h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 21h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rony arruma as malas

O atacante Rony, de 29 anos, está no centro de especulações sobre seu futuro no futebol brasileiro. Após cinco temporadas marcantes no Palmeiras, o jogador pode estar se preparando para encerrar sua trajetória no clube ao fim de 2024.De acordo com informações do portal MVVC, Rony teria comunicado ao técnico Abel Ferreira e à presidente do clube, Leila Pereira, sua intenção de buscar novos desafios. Com contrato válido até o final de 2026 e avaliado atualmente em 9 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões), o atacante é um dos principais nomes do elenco alviverde.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa transferência!

Leia Mais em Folha Vitória:

Caminhoneiro é preso por tentativa de estupro após perseguir mulher na rua

Homem confessa ter matado o namorado da ex por ciúme em Vila Velha

"Nuvem de mosquitos" invade sala e aula é cancelada na Ufes