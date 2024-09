Folha Vitória |Do R7

Ranking revela crescimento impressionante da Lingopass Edtech de capacitação de idiomas ficou em sexto lugar no ranking Negócios em Expansão, que reconhece empresas de grande crescimento...

Foto: Divulgação/DINO A Lingopass se destacou em um recente ranking que aponta as empresas que mais crescem no Brasil, consolidando sua posição no mercado de educação e tecnologia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.